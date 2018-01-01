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Стали известны бюджеты команд Формулы-1 на сезон-2018

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Бюджет действующего обладателя Кубка конструкторов – Мерседес – превысит 500 миллионов долларов.
У Мерседес самый большой бюджет на сезон-2018
У Мерседес самый большой бюджет на сезон-2018
Getty Images

По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Мерседес.

Следом за ними в этом рейтинге расположилась команда Феррари. Замкнул тройку лидеров Ред Булл.

Бюджеты команд Формулы-1 на сезон 2018 года:

Мерседес – 555 (миллионов долларов);
Феррари – 530;
Ред Булл – 431; 
Макларен – 308; 
Рено – 346;
Заубер – 166;
Уильямс – 166;
Торо Россо – 154;
Хаас – 135;
Форс Индия – 135.

Смотри все болиды грядущего сезона. Также вашему вниманию календарь и составы команд Формулы-1 на 2018 год.

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Теги: Формула 1, бюджет
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