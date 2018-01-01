Стали известны бюджеты команд Формулы-1 на сезон-2018
Бюджет действующего обладателя Кубка конструкторов – Мерседес – превысит 500 миллионов долларов.
По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Мерседес.
Следом за ними в этом рейтинге расположилась команда Феррари. Замкнул тройку лидеров Ред Булл.
Бюджеты команд Формулы-1 на сезон 2018 года:
Мерседес – 555 (миллионов долларов);
Феррари – 530;
Ред Булл – 431;
Макларен – 308;
Рено – 346;
Заубер – 166;
Уильямс – 166;
Торо Россо – 154;
Хаас – 135;
Форс Индия – 135.
Смотри все болиды грядущего сезона. Также вашему вниманию календарь и составы команд Формулы-1 на 2018 год.
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