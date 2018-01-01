Стали известны бюджеты команд Формулы-1 на сезон-2018

Бюджет действующего обладателя Кубка конструкторов – Мерседес – превысит 500 миллионов долларов.

У Мерседес самый большой бюджет на сезон-2018 Getty Images

По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Мерседес.

Следом за ними в этом рейтинге расположилась команда Феррари. Замкнул тройку лидеров Ред Булл.

Бюджеты команд Формулы-1 на сезон 2018 года:

Мерседес – 555 (миллионов долларов);

Феррари – 530;

Ред Булл – 431;

Макларен – 308;

Рено – 346;

Заубер – 166;

Уильямс – 166;

Торо Россо – 154;

Хаас – 135;

Форс Индия – 135.

Смотри все болиды грядущего сезона. Также вашему вниманию календарь и составы команд Формулы-1 на 2018 год.