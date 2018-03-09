Механики Макларен на пит-стопе перепутали колеса
Забавная ошибка произошла на тестах в Барселоне.
Курьезный момент произошел на тестах в Барселоне в команде Макларен. Во время одного из пит-стопов Стоффеля Вандорна механики перепутали местами колеса.
With one slight tweak, this becomes perfect... pic.twitter.com/zMPU1l4VsO— Craig Evans (@Craig_Evans14) 8 марта 2018 г.
Это все воспринимается с улыбкой, но для механиков хорошо, что это произошло на тестах, а не во время сезона.
Ранее сообщалось, что Райкконен показал лучшее время в 4-й день тестов.
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