Механики Макларен на пит-стопе перепутали колеса

Забавная ошибка произошла на тестах в Барселоне.

Курьезный момент произошел на тестах в Барселоне в команде Макларен. Во время одного из пит-стопов Стоффеля Вандорна механики перепутали местами колеса.

With one slight tweak, this becomes perfect... pic.twitter.com/zMPU1l4VsO — Craig Evans (@Craig_Evans14) 8 марта 2018 г.

Это все воспринимается с улыбкой, но для механиков хорошо, что это произошло на тестах, а не во время сезона.

Ранее сообщалось, что Райкконен показал лучшее время в 4-й день тестов.

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