Переключиться на мобильную версию

Механики Макларен на пит-стопе перепутали колеса

Комментариев: 1
Забавная ошибка произошла на тестах в Барселоне.
Механики Макларен на пит-стопе перепутали колеса

Курьезный момент произошел на тестах в Барселоне в команде Макларен. Во время одного из пит-стопов Стоффеля Вандорна механики перепутали местами колеса.

Это все воспринимается с улыбкой, но для механиков хорошо, что это произошло на тестах, а не во время сезона.

Ранее сообщалось, что Райкконен показал лучшее время в 4-й день тестов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

 

Поделись:
Теги: Макларен, Формула 1, курьез, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
OttoOtto    09.03.2018, 22:42
Оценка:  0
OttoOtto
Бигмир дауны. Это сделано специально. Все механики были без спец одежды, они просто отрабатывают внештатные ситуации.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь