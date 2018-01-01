Райкконен показал лучшее время в 4-й день тестов

Стали известны результаты 4-го дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Кими Райкконен стал лучшим в 4-й день тестов

В четвертый день тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне, лучшее время показал пилот Феррари Кими Райкконен. Вторым оказался Фернандо Алонсо из команды Макларен, а замкнул тройку лучших пилот Рено Карлос Сайнс-младший.

Формула-1. Барселона. Тесты



1. Кими Райкконен (Феррари) – 1.17,221 (157 кругов)

2. Фернандо Алонсо (Макларен) +0,563 (93)

3. Карлос Сайнс-младший (Рено) +0,871 (45)

4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,106 (92)

5. Ромен Грожан (Хаас) +1,191 (181)

6. Валттери Боттас (Мерседес) +1,604 (104)

7. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,728 (156)

8. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,746 (163)

9. Шарль Леклер (Заубер) +1,897 (75)

10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,968 (105)

11. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2,243 (97)

12. Ланс Стролл (Уильямс) +2,733 (27)

Ранее сообщаем, что по итогам третьего дня тестов лучшим стал Себастьян Феттель.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!