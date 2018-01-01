Райкконен показал лучшее время в 4-й день тестов
В четвертый день тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне, лучшее время показал пилот Феррари Кими Райкконен. Вторым оказался Фернандо Алонсо из команды Макларен, а замкнул тройку лучших пилот Рено Карлос Сайнс-младший.
Формула-1. Барселона. Тесты
1. Кими Райкконен (Феррари) – 1.17,221 (157 кругов)
2. Фернандо Алонсо (Макларен) +0,563 (93)
3. Карлос Сайнс-младший (Рено) +0,871 (45)
4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,106 (92)
5. Ромен Грожан (Хаас) +1,191 (181)
6. Валттери Боттас (Мерседес) +1,604 (104)
7. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,728 (156)
8. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,746 (163)
9. Шарль Леклер (Заубер) +1,897 (75)
10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,968 (105)
11. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2,243 (97)
12. Ланс Стролл (Уильямс) +2,733 (27)
Ранее сообщаем, что по итогам третьего дня тестов лучшим стал Себастьян Феттель.
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