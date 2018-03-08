Феттель показал лучшее время во время третьего дня тестов в Барселоне

В Барселоне завершился третий день предсезонных тестов Формулы-1.

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам третьего дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне.

Второе время осталось за пилотом Хааса Кевином Магнуссеном. Третий результат показал гонщик Торо Россо Пьер Гасли.

Формула-1. Барселона. Тесты.

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.17,182 (185 кругов)

2. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,178 (148)

3. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,181 (169)

4. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,493 (79)

5. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,543 (66)

6. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,673 (147)

7. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,062 (145)

8. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2,114 (84)

9. Валттери Боттас (Мерседес) +2,350 (97)

10. Роберт Кубица (Уильямс) +2,447 (73)

11. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,452 (155)

12. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,660 (187)

13. Ланс Стролл (Уильямс) +3,080 (63)

Напомним, что Себастьян Феттель также был лучшим и после первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Даниэль Риккардо – лидер второго дня.

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