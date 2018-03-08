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Феттель показал лучшее время во время третьего дня тестов в Барселоне

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В Барселоне завершился третий день предсезонных тестов Формулы-1.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам третьего дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне.

Второе время осталось за пилотом Хааса Кевином Магнуссеном. Третий результат показал гонщик Торо Россо Пьер Гасли.

Формула-1. Барселона. Тесты.
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.17,182 (185 кругов)
2. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,178 (148)
3. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,181 (169)
4. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,493 (79)
5. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,543 (66)
6. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,673 (147)
7. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,062 (145)
8. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2,114 (84)
9. Валттери Боттас (Мерседес) +2,350 (97)
10. Роберт Кубица (Уильямс) +2,447 (73)
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,452 (155)
12. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,660 (187)
13. Ланс Стролл (Уильямс) +3,080 (63)

Напомним, что Себастьян Феттель также был лучшим и после первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Даниэль Риккардо – лидер второго дня.

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Теги: Формула-1, Барселона, тесты, Себастьян Феттель, Феррари
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