Риккардо – лидер второго дня тестов Формулы-1

В Барселоне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Австралийский гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо показал лучшее время по итогам второго дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Браселоне.

Второе и третье время осталось за пилотами Мерседеса – Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

Формула-1. Барселона. Тесты.

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) 1:18.047 (165 кругов)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.353 (90)

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.513 (82)

4. Себастьян Феттель (Феррари) +1.494 (66)

5. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.787 (118)

6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.809 (54)

7. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.995 (88)

8. Ромен Грожан (Хаас) +2.190 (75)

9. Кими Райкконен (Феррари) +2.195 (46)

10. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.302 (63)

11. Нико Хюлькенберг (Рено) +2.711 (102)

12. Эстебан Окон (Форс Индия) +2.758 (130)

13. Шарль Леклер (Заубер) +2.871 (160)

14. Сергей Сироткин (Уильямс) +4.303 (77)

Напомним, что во время первого дня тестов в Барселоне лучшим был Себастьян Феттель.

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