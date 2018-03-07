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Риккардо – лидер второго дня тестов Формулы-1

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В Барселоне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.
Даниэль Риккардо (Ред Булл)
Даниэль Риккардо (Ред Булл)
Getty Images

Австралийский гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо показал лучшее время по итогам второго дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Браселоне.

Второе и третье время осталось за пилотами Мерседеса – Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

Формула-1. Барселона. Тесты.
1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) 1:18.047 (165 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.353 (90)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.513 (82)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +1.494 (66)
5. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.787 (118)
6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.809 (54) 
7. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.995 (88) 
8. Ромен Грожан (Хаас) +2.190 (75) 
9. Кими Райкконен (Феррари) +2.195 (46) 
10. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.302 (63) 
11. Нико Хюлькенберг (Рено) +2.711 (102) 
12. Эстебан Окон (Форс Индия) +2.758 (130) 
13. Шарль Леклер (Заубер) +2.871 (160) 
14. Сергей Сироткин (Уильямс) +4.303 (77)

Напомним, что во время первого дня тестов в Барселоне лучшим был Себастьян Феттель.

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Теги: Формула-1, Барселона, тесты, Даниэль Риккардо, Ред Булл
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