Феттель показал лучшее время во время первого дня тестов в Барселоне

В Барселоне началась вторая сессия предсезонных тестовых заездов.

Пилот Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день второй сессии предсезонных тестов в Барселоне. На второй строчке расположился Валттери Боттас из Мерседес. Тройку замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

Формула-1. Барселона. Тесты.

Себастьян Феттель (Феррари) – 1:20.396 (168 кругов)

Валттери Боттас (Мерседес) +0.200 (86)

Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.253 (127)

Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.412 (88)

Пьер Гасли (Торо Россо) +0.577 (54)

Кевин Магнуссен (Хаас) +0.902 (93)

Нико Хюлькенберг (Рено) +1.036 (48)

Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.059 (91)

Сергей Сироткин (Уильямс) +1.192 (42)

Серхио Перес (Форс Индия) +1.247 (93)

Маркус Эрикссон (Заубер) +1.310 (118)

Стоффель Вандорн (Макларен) +1.550 (38)

Лэнс Стролл (Уильямс) +2.541 (83)

Ранее сообщалось, что Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне.

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