Феттель показал лучшее время во время первого дня тестов в Барселоне
Пилот Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день второй сессии предсезонных тестов в Барселоне. На второй строчке расположился Валттери Боттас из Мерседес. Тройку замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.
Формула-1. Барселона. Тесты.
Себастьян Феттель (Феррари) – 1:20.396 (168 кругов)
Валттери Боттас (Мерседес) +0.200 (86)
Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.253 (127)
Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.412 (88)
Пьер Гасли (Торо Россо) +0.577 (54)
Кевин Магнуссен (Хаас) +0.902 (93)
Нико Хюлькенберг (Рено) +1.036 (48)
Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.059 (91)
Сергей Сироткин (Уильямс) +1.192 (42)
Серхио Перес (Форс Индия) +1.247 (93)
Маркус Эрикссон (Заубер) +1.310 (118)
Стоффель Вандорн (Макларен) +1.550 (38)
Лэнс Стролл (Уильямс) +2.541 (83)
Ранее сообщалось, что Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне.
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