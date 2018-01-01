Хэмилтон: Сделаю все возможное, чтобы остановить Ферстаппена

Британский гонщик с нетерпением ждет борьбы с конкурентами.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон не может дождаться начала сезона Формулы-1 и уже готов к гонкам.

Хэмилтон поделился мнением о пилоте Ред Булла Максе Ферстаппене, сказав, что в чем-то нидерландец его превосходит, однако британец готов его остановить.

"У него (Ферстаппена - ред.) определенно есть потенциал, чтобы стать чемпионом мира. Мы видим, как он пилотирует, он выступает за отличную команду. Как по мне, у него идеальные условия для того, чтобы продолжить расти. Кроме того, у него уже несколько сезонов опыта и при этом у него еще очень много времени впереди. В 21 год я не провел даже одного сезона в Формуле-1, так что в этом смысле он опережает и меня, и других гонщиков.

Но я здесь для того, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить его. Может кому-то это не нравится, но мы все здесь ради этого – ради борьбы. И я с нетерпением жду сражений, в том числе и с Максом.

Если честно, я уже очень хочу гоняться. Сейчас тесты, тут нет соревнований, а после зимнего перерыва мы скучаем именно по соревнованиям. Не терпится вернуться в атмосферу конкуренции Формулы-1 – с этим ничто не сравнится. Поэтому, когда ты возвращаешься к тестам, то в первую половину первого дня тебе весело, но после этого ты уже готов к гонкам. Надеюсь, на следующей неделе мы проведем на трассе много времени", – цитирует Хэмилтона ESPN F1.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон рассказал о своем новом болиде. А все болиды команд Формулы-1 этого сезона можно посмотреть здесь.

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