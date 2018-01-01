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Хэмилтон: Новый болид превосходит по скорости прошлогоднюю версию

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Льюис Хэмилтон доволен скоростью новой машины Мерседес.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский гонщик Льюис Хэмилтон считает, что новый болид Мерседес стал быстрее предыдущей версии:

"Новый болид является эволюционной версией прошлогоднего, шины стали лучше, а также на трассе в Барселоне положили новое покрытие – все это, возможно, позволяет ситуации выглядеть лучше, чем она есть на самом деле.

Пока все идет хорошо. Обычно я не очень люблю тесты, но сегодня я был настроен на работу, потому что пока проехал не так много кругов. Сложно сказать, в чем именно дело – лучше ли стала машина, дело в трассе или же лучше сцепление с треком у новых покрышек. На следующей неделе мы будем лучше понимать ситуацию. Но да, новая машина определенно кажется намного быстрее прошлогодней, и это радует", – приводит слова Хэмилтона ресурс Autosport.

Напомним, что Хэмилтон показал лучший результат в четвертый день тестовых заездов в Барселоны.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с результатами первого и второго дней предсезонных тестов в Барселоне.

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Теги: Формула 1, мерседес, Льюис Хемилтон
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