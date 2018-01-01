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Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне

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В Барселоне завершился 4-й день предсезонных тестов Формулы-1.
Льюс Хэмилтон
Льюс Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюс Хэмилтон показал лучшее время в четвертый день предсезонных заездов в Барселоне.

Следом за британцем расположился Стоффель Вандорн из Макларен. Тройку замкнул – гонщик Феррари Себастьян Феттель.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1 марта.

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.19,333 (69 кругов)
2. Стоффель Вандорн (Макларен) +0,521 (110)
3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,908 (119)
4. Кевин Магнуссен (Хаас) +0,984 (95)
5. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,596 (51)
6. Карлос Сайнс (Рено) +1,607 (59)
7. Лэнс Стролл (Уильямс) +1,809 (54)
8. Серхио Перес (Форс Индия) +2,640 (65)
9. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,725 (35)
10. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,801 (146)
11. Нико Хюлькенберг (Рено) +3,174 (49)
12. Валттери Боттас (Мерседес) +3,456 (60)
13. Шарль Леклер (Заубер) +3,475 (59)
14. Маркус Эрикссон (Заубер) +4,492 (79)
15. Сергей Сироткин (Уильямс) +12,646 (47)

Ранее сообщалось, что третий день тестовых заездов был отложен из-за непогоды. На нашем сайте вы можете ознакомиться с результатами первого и второго дней предсезонных тестов в Барселоне.

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Теги: Формула 1, Барселона, предсезонные тесты, мерседес, Льюс Хэмилтон
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