Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне

В Барселоне завершился 4-й день предсезонных тестов Формулы-1.

Пилот Мерседес Льюс Хэмилтон показал лучшее время в четвертый день предсезонных заездов в Барселоне.

Следом за британцем расположился Стоффель Вандорн из Макларен. Тройку замкнул – гонщик Феррари Себастьян Феттель.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1 марта.

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.19,333 (69 кругов)

2. Стоффель Вандорн (Макларен) +0,521 (110)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,908 (119)

4. Кевин Магнуссен (Хаас) +0,984 (95)

5. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,596 (51)

6. Карлос Сайнс (Рено) +1,607 (59)

7. Лэнс Стролл (Уильямс) +1,809 (54)

8. Серхио Перес (Форс Индия) +2,640 (65)

9. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,725 (35)

10. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,801 (146)

11. Нико Хюлькенберг (Рено) +3,174 (49)

12. Валттери Боттас (Мерседес) +3,456 (60)

13. Шарль Леклер (Заубер) +3,475 (59)

14. Маркус Эрикссон (Заубер) +4,492 (79)

15. Сергей Сироткин (Уильямс) +12,646 (47)

Ранее сообщалось, что третий день тестовых заездов был отложен из-за непогоды. На нашем сайте вы можете ознакомиться с результатами первого и второго дней предсезонных тестов в Барселоне.

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