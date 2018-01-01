Феттель показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне
Немецкий автогонщик Себастьян Феттель из Феррари показал лучшее время по итогам второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
Вторым оказался Валттери Боттас (Мерседес), а третьим – Стоффель Вандорн (Макларен).
Формула-1. Тесты. Барселона. 27 февраля
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.19,673 (98 кругов)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,303 (94)
3. Стоффель Вандорн (Макларен) +0,652 (37)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,653 (67)
5. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,539 (65)
6. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,645 (82)
7. Роберт Кубица (Уильямс) +1,822 (48)
8. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,149 (52)
9. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,168 (79)
10. Шарль Леклер (Заубер) +3,048 (81)
11. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,054 (36)
С результатами первого дня предсезонных тестов Формулы-1 вы можете ознакомиться здесь.
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