Феттель показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне

В Барселоне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель из Феррари показал лучшее время по итогам второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Вторым оказался Валттери Боттас (Мерседес), а третьим – Стоффель Вандорн (Макларен).

Формула-1. Тесты. Барселона. 27 февраля

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.19,673 (98 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,303 (94)

3. Стоффель Вандорн (Макларен) +0,652 (37)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,653 (67)

5. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,539 (65)

6. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,645 (82)

7. Роберт Кубица (Уильямс) +1,822 (48)

8. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,149 (52)

9. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,168 (79)

10. Шарль Леклер (Заубер) +3,048 (81)

11. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,054 (36)

С результатами первого дня предсезонных тестов Формулы-1 вы можете ознакомиться здесь.

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