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Врач дал прогноз на возвращение Шумахера к нормальной жизни

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Врачи уже четыре года борятся за жизнь Михаэля Шумахера.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Getty Images

Директор неврологического Центра немецкого города Сезен Марк Оберманн оценил шансы легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера на возвращение к нормальной жизни после искусственной комы:

"30-40 % пациентов, находящиеся в коме или в вегетативном состоянии более четырех лет, возвращаются к нормальной жизни.

Нет никакой гарантии, что он полностью восстановится, но такие пациенты возвращаются к жизни со своими родными и близкими. Очень важно, чтобы пациент чувствовал заботу. Считается, что пациенты в таком состоянии осознают гораздо больше, чем мы думаем. Касание рук или разговор с ними способен вывести из комы или вегетативного состояния", – приводит слова специалиста ресурс FanPage.it.

Напомним, что в декабре 2013-го года Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах на альпийском курорте Мерибель, упал и ударился головой о камень. На вертолете его доставили в госпиталь Гренобля, ввели в искусственную кому и сделали несколько операций.

Отметим, что семья Шумахера тщательно скрывает состояние гонщика.

Ранее сообщалось, что картинговый трек Шумахера закроют из-за добычи угля.

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Теги: Формула 1, Михаэль Шумахер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
bugrov3    27.02.2018, 20:58
Оценка:  0
bugrov3
выздоровления и возвращения, тебя ждут родные, друзья и почитатели. ты легенда!
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