Риккардо – лучший в первый день тестов в Барселоне

В Барселоне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1.

Австралийский гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо показал лучшее время по итогам первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Второе время показал финн Валттери Боттас из Мерседес, третьим стал финн Кими Райкконен на Феррари.

Формула-1. Тесты. Барселона. 26 февраля

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1:20.179 (105 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседе») +0.170 (58)

3. Кими Райкконен (Феррари) +0.327 (80)

4. Нико Хюлькенберг (Рено) +0.368 (73)

5. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.160 (51)

6. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.989 (26)

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2.148 (25)

8. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.192 (93)

9. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.273 (46)

10. Ромен Грожан (Хаас) +2.399 (55)

11. Маркус Эрикссон (Заубер) +3.229 (63)

12. Никита Мазепин (Форс Индия) +5.449 (22)

13. Сергей Сироткин (Уильямс) +23.969 (28)

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо попал в аварию в первый день предсезонных тестов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!