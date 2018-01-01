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Риккардо – лучший в первый день тестов в Барселоне

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В Барселоне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1.
Даниэль Риккардо показал лучшее время
Даниэль Риккардо показал лучшее время
Getty Images

Австралийский гонщик Ред Булл Даниэль Риккардо показал лучшее время по итогам первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Второе время показал финн Валттери Боттас из Мерседес, третьим стал финн Кими Райкконен на Феррари.

Формула-1. Тесты. Барселона. 26 февраля

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1:20.179 (105 кругов) 
2. Валттери Боттас (Мерседе») +0.170 (58) 
3. Кими Райкконен (Феррари) +0.327 (80) 
4. Нико Хюлькенберг (Рено) +0.368 (73) 
5. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.160 (51) 
6. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.989 (26) 
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +2.148 (25) 
8. Брендон Хартли (Торо Россо) +2.192 (93) 
9. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.273 (46) 
10. Ромен Грожан (Хаас) +2.399 (55) 
11. Маркус Эрикссон (Заубер) +3.229 (63) 
12. Никита Мазепин (Форс Индия) +5.449 (22) 
13. Сергей Сироткин (Уильямс) +23.969 (28)

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо попал в аварию в первый день предсезонных тестов.

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Теги: Даниэль Риккардо, Формула 1, Ред Булл
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