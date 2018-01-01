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Торо Россо и Форс Индия показали новые болиды перед стартом тестов

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Итальянская и британская команды последними показали свои машины Формулы-1 на сезон-2018.
Форс Индия показала новый болид VJM11
Форс Индия показала новый болид VJM11
Getty Images

В понедельник, 26 февраля, начинаются предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне, а перед самым началом сессии свои новые болиды продемонстрировали Форс Индия и Торо Россо.

Пилотами Форс Индии, которая два сезона подряд завершала Кубок конструкторов на четвертом месте, остаются Серхио Перес и Эстебан Окон.

Что касается Торо Россо, то команда в нынешнем чемпионате рискнула перейти на двигатели Хонды. Управлять болидом младших Быков будут Пьер Гасли и Брэндон Хартли.

Напомним, ранее стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне.

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Теги: Форс Индия, Торо Россо, болиды, фото, Барселона, тесты, Формула-1, автоспорт
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