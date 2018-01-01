Стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне
С 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты Формулы-1.
В понедельник утром, в 09:00 по киевскому времени на пит-лейн трассы Барселона-Каталония новые болиды представят Торо Россо и Форс-Индия, после чего все конюшни начнут работу на треке.
Накануне, в воскресенье в Испании провели съемочные дни Феррари и Уильямс – с машиной Скудерии поработал Кими Райкконен, а за руль гоночного автомобиля английской команды сел Роберт Кубица.
В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается дождливая и холодная погода, которая может слегка подпортить испытательную программу, однако стоит отметить, что большинство коллективов по традиции сначала сосредоточатся на проверке надежности и оценке работы всех узлов новой техники, и лишь на второй неделе начнут активно испытывать обновленный аэродинамический обвес.
Составы команд на тестах в Барселоне:
26 февраля
Мерседес: Валттери Боттас
Феррари: Кими Райкконен
Ред Булл: Даниэль Риккардо
Форс-Индия: Никита Мазепин
Уильямс: Ланс Стролл и Сергей Сироткин
Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
Торо Россо: Брендон Хартли
Хаас: Ромен Грожан
Макларен: Фернандо Алонсо
Заубер: Маркус Эрикссон
27 февраля
Мерседес: Льюис Хэмилтон
Феррари: Себастьян Феттель
Ред Булл: Макс Ферстаппен
Форс-Индия: Эстебан Окон
Уильямс: Сергей Сироткин и Роберт Кубица
Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
Торо Россо: Пьер Гасли
Хаас: Кевин Магнуссен
Макларен: Стоффель Вандорн
Заубер: Шарль Леклер
28 февраля
Мерседес: состав не подтвержден
Феррари: Кими Райкконен
Ред Булл: Даниэль Риккардо
Форс-Индия: Серхио Перес
Уильямс: Ланс Стролл и Роберт Кубица
Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
Торо Россо: Брендон Хартли
Хаас: Ромен Грожан
Макларен: Фернандо Алонсо
Заубер: Маркус Эрикссон
1 марта
Мерседес: состав не подтвержден
Феррари: Себастьян Феттель
Ред Булл: Макс Ферстаппен
Форс-Индия: Николя Латифи
Уильямс: Сергей Сироткин и Ланс Стролл
Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
Торо Россо: Пьер Гасли
Хаас: Кевин Магнуссен
Макларен: Стоффель Вандорн
Заубер: Шарль Леклер
Ранее сообщалось, что свои новые болиды презентовали Макларен, Феррари, Мерседес, Хаас, Ред Булл, Уильямс, Рено, а также Заубер совместно с Альфа Ромео.
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