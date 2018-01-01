Стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне

В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается дождливая и холодная погода.

С 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты Формулы-1.

В понедельник утром, в 09:00 по киевскому времени на пит-лейн трассы Барселона-Каталония новые болиды представят Торо Россо и Форс-Индия, после чего все конюшни начнут работу на треке.

Накануне, в воскресенье в Испании провели съемочные дни Феррари и Уильямс – с машиной Скудерии поработал Кими Райкконен, а за руль гоночного автомобиля английской команды сел Роберт Кубица.

В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается дождливая и холодная погода, которая может слегка подпортить испытательную программу, однако стоит отметить, что большинство коллективов по традиции сначала сосредоточатся на проверке надежности и оценке работы всех узлов новой техники, и лишь на второй неделе начнут активно испытывать обновленный аэродинамический обвес.

Составы команд на тестах в Барселоне:

26 февраля

Мерседес: Валттери Боттас

Феррари: Кими Райкконен

Ред Булл: Даниэль Риккардо

Форс-Индия: Никита Мазепин

Уильямс: Ланс Стролл и Сергей Сироткин

Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший

Торо Россо: Брендон Хартли

Хаас: Ромен Грожан

Макларен: Фернандо Алонсо

Заубер: Маркус Эрикссон

27 февраля

Мерседес: Льюис Хэмилтон

Феррари: Себастьян Феттель

Ред Булл: Макс Ферстаппен

Форс-Индия: Эстебан Окон

Уильямс: Сергей Сироткин и Роберт Кубица

Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг

Торо Россо: Пьер Гасли

Хаас: Кевин Магнуссен

Макларен: Стоффель Вандорн

Заубер: Шарль Леклер

28 февраля

Мерседес: состав не подтвержден

Феррари: Кими Райкконен

Ред Булл: Даниэль Риккардо

Форс-Индия: Серхио Перес

Уильямс: Ланс Стролл и Роберт Кубица

Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший

Торо Россо: Брендон Хартли

Хаас: Ромен Грожан

Макларен: Фернандо Алонсо

Заубер: Маркус Эрикссон



1 марта

Мерседес: состав не подтвержден

Феррари: Себастьян Феттель

Ред Булл: Макс Ферстаппен

Форс-Индия: Николя Латифи

Уильямс: Сергей Сироткин и Ланс Стролл

Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг

Торо Россо: Пьер Гасли

Хаас: Кевин Магнуссен

Макларен: Стоффель Вандорн

Заубер: Шарль Леклер

Ранее сообщалось, что свои новые болиды презентовали Макларен, Феррари, Мерседес, Хаас, Ред Булл, Уильямс, Рено, а также Заубер совместно с Альфа Ромео.

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