Переключиться на мобильную версию

Стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне

Комментариев: 0
В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается дождливая и холодная погода.
Стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне
Стали известны составы команд Формулы-1 на тестах в Барселоне
Getty Images

С 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты Формулы-1.

В понедельник утром, в 09:00 по киевскому времени на пит-лейн трассы Барселона-Каталония новые болиды представят Торо Россо и Форс-Индия, после чего все конюшни начнут работу на треке.

Накануне, в воскресенье в Испании провели съемочные дни Феррари и Уильямс – с машиной Скудерии поработал Кими Райкконен, а за руль гоночного автомобиля английской команды сел Роберт Кубица. 

В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается дождливая и холодная погода, которая может слегка подпортить испытательную программу, однако стоит отметить, что большинство коллективов по традиции сначала сосредоточатся на проверке надежности и оценке работы всех узлов новой техники, и лишь на второй неделе начнут активно испытывать обновленный аэродинамический обвес. 

Составы команд на тестах в Барселоне:

26 февраля
Мерседес: Валттери Боттас
Феррари: Кими Райкконен
Ред Булл: Даниэль Риккардо
Форс-Индия: Никита Мазепин
Уильямс: Ланс Стролл и Сергей Сироткин
Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
Торо Россо: Брендон Хартли
Хаас: Ромен Грожан
Макларен: Фернандо Алонсо
Заубер: Маркус Эрикссон

27 февраля
Мерседес: Льюис Хэмилтон
Феррари: Себастьян Феттель
Ред Булл: Макс Ферстаппен
Форс-Индия: Эстебан Окон
Уильямс: Сергей Сироткин и Роберт Кубица
Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
Торо Россо: Пьер Гасли
Хаас: Кевин Магнуссен
Макларен: Стоффель Вандорн
Заубер: Шарль Леклер

28 февраля
Мерседес: состав не подтвержден
Феррари: Кими Райкконен
Ред Булл: Даниэль Риккардо
Форс-Индия: Серхио Перес
Уильямс: Ланс Стролл и Роберт Кубица
Рено: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
Торо Россо: Брендон Хартли
Хаас: Ромен Грожан
Макларен: Фернандо Алонсо
Заубер: Маркус Эрикссон
 
1 марта
Мерседес: состав не подтвержден
Феррари: Себастьян Феттель
Ред Булл: Макс Ферстаппен
Форс-Индия: Николя Латифи
Уильямс: Сергей Сироткин и Ланс Стролл
Рено: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
Торо Россо: Пьер Гасли
Хаас: Кевин Магнуссен
Макларен: Стоффель Вандорн
Заубер: Шарль Леклер

Ранее сообщалось, что свои новые болиды презентовали Макларен, ФеррариМерседесХаасРед БуллУильямсРено, а также Заубер совместно с Альфа Ромео.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула-1, тесты, Барселона, составы, автоспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь