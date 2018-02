Макларен представил новый оранжево-синий болид MCL33

Команда Формулы-1 Макларен представила болид образца 2018 года под индексом MCL33. Как и ожидалось, новая машина выкрашена в оранжевый цвет, хотя ее конструкция отчасти напоминает прошлогоднюю.

Inspired by our history, driven by our future. Ladies and gentlemen, the McLaren #MCL33. https://t.co/6EYoGHxhf1 #BeBrave pic.twitter.com/yo9ebTU8ow