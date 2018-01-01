Макларен представил новый оранжево-синий болид MCL33
Команда Формулы-1 Макларен представила болид образца 2018 года под индексом MCL33. Как и ожидалось, новая машина выкрашена в оранжевый цвет, хотя ее конструкция отчасти напоминает прошлогоднюю.
Inspired by our history, driven by our future. Ladies and gentlemen, the McLaren #MCL33. https://t.co/6EYoGHxhf1 #BeBrave pic.twitter.com/yo9ebTU8ow— McLaren (@McLarenF1) 23 февраля 2018 г.
Ранее руководитель аэродинамического отдела команды Питер Продрому объяснил, что к первой гонке сезона автомобиль сильно изменится:
"На презентации мы представим своего рода концептуальную версию шасси, а затем доработаем машину".
В прошлом году Макларен, выступавший с двигателем Хонда, занял предпоследнее, 9-е место в Кубке конструкторов. В сезоне-2018 конюшня из Уокинга перешла на моторы Рено, и теперь надеется вернуться в группу лидеров Формулы-1.
Выступать за Макларен в 2018 году будут двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.
Ранее свои новые болиды презентовали Феррари, Мерседес, Хаас, Ред Булл, Уильямс, Рено, а также Заубер совместно с Альфа Ромео.
Презентации других команд Формулы-1 на сезон-2018:
25 февраля – Форс Индия;
26 февраля – Торо Россо.
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