Макларен представил новый оранжево-синий болид MCL33

Британская команда Формулы-1 представила новую машину для сезона-2018.

Команда Формулы-1 Макларен представила болид образца 2018 года под индексом MCL33. Как и ожидалось, новая машина выкрашена в оранжевый цвет, хотя ее конструкция отчасти напоминает прошлогоднюю.

Ранее руководитель аэродинамического отдела команды Питер Продрому объяснил, что к первой гонке сезона автомобиль сильно изменится:

"На презентации мы представим своего рода концептуальную версию шасси, а затем доработаем машину".

В прошлом году Макларен, выступавший с двигателем Хонда, занял предпоследнее, 9-е место в Кубке конструкторов. В сезоне-2018 конюшня из Уокинга перешла на моторы Рено, и теперь надеется вернуться в группу лидеров Формулы-1.

Выступать за Макларен в 2018 году будут двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Ранее свои новые болиды презентовали Феррари, Мерседес, Хаас, Ред Булл, Уильямс, Рено, а также Заубер совместно с Альфа Ромео.

Презентации других команд Формулы-1 на сезон-2018:

25 февраля – Форс Индия;

26 февраля – Торо Россо.

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