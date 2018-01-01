Феттель: Не могу дождаться возможности оказаться за рулем новой машины
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель не может дождаться возможности, чтобы опробовать новый болид итальянской конюшни.
"Думаю, сейчас все создатели машины с нетерпением ждут наших отзывов от работы автомобиля. Мы не можем дождаться возможности оказаться за рулем машины на трассе и посмотреть, как она работает, как ведет себя.
При создании машины уделялось внимание очень большому количеству деталей. Каждая маленькая деталь имеет значение. Думаю, этот автомобиль – большой шаг вперед по сравнению с прошлогодним. Посмотрим, какие от него будут ощущения", – сказал Феттель.
Ранее сообщалось, что новая машина Ferrari получила название SF71-H.
Напомним, сезон Формулы-1 стартует 25 марта этапом в Австралии.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил