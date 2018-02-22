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Хэмилтон: Новая машина во всех аспектах лучше прошлогодней

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Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал презентацию нового болида немецкой команды.
Хэмилтон (справа) на презентации болида
Хэмилтон (справа) на презентации болида
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением о новом болиде немецкой команды.

"Прошлогодняя машина была фантастической, но ее все равно можно было улучшить в некоторых областях. Так что в новой машине есть очень много от старой. При этом новая машина во всех аспектах лучше прошлогодней.

Они выглядят почти одинаково, но внутри, под оболочкой, были переработаны все детали, чтобы мы могли выступать лучше, чем в прошлом сезоне.

Я очень воодушевлен – потому что в прошлом году у нас были как отличные гонки – как в Сильверстоуне, – так и гонки, в которых у нас возникали проблемы. Так что нашей главной задачей было определить свои слабые стороны и постараться их устранить.

Инженеры проделали феноменальный объем работы – я горжусь ими и благодарен за проделанный труд. Я полностью готов привести новую машину туда, куда потребуется", – цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Мерседес показал новый болид для защиты титула.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, болид, Формула-1, автоспорт
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