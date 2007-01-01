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В Уильямс заключили контракт с новым инженером

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Даг Маккирнан стал главным инженером Уильямс.
В Уильямс заключили контракт с новым инженером
В Уильямс заключили контракт с новым инженером
Getty Images

Бывший глава отдела аэродинамики команды Макларен Даг Маккирнан стал главным инженером Уильямса, сообщает пресс-служба команды.

Примечательно, что Маккирнан во времена работы в Макларене много сотрудничал с нынешним техническим директором Уильямса – Падди Лоу. 

"Работа с Дагом на протяжении пяти лет, с 2007 по 2012 год, дает нам уверенность, что его опыт и талант сделают нашу команду еще сильнее. Так что мы рады объявить о подписании соглашения с Дагом Маккирнаном. 

Работая над тем, чтобы наша команда вернулась на лидирующие позиции, мы поняли необходимость усиления команды. Приход Дага на должность главного инженера позволит нам расширить технический анализ и лучше оптимизировать машину", – подчеркнул Падди Лоу.

Ранее сообщалось, что Уильямс презентовал новый болид для Формулы-1.

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Теги: Уильямс, инженер, Формула-1, автоспорт
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