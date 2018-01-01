Хаас первым из команд Формулы-1 представил новый болид

Американская команда Хаас представила новый болид на сезон-2018.

Американская команда Хаас представила свой новый болид накануне сезона-2018 в Формуле-1. Автомобиль получил индекс VF-18, а также оборудован Halo (дополнительная конструкция для защиты головы пилотов).

Новинка стала развитием прошлой модели VF-17. В команде заявили, что главной задачей при создании машины было желание устранить слабые места в аэродинамике и управляемости. Также конструкторы стремились создать более стабильную базовую платформу, которая позволит избежать резких взлетов и провалов, характерных для прошлой модели.

Добавим, что в прошлом сезоне Хаас занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 47 очков. В новом сезоне гонщиками команды, как и в сезоне-2017, будут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан

Презентации команд Формулы-1 на сезон-2018:

15 февраля – Уильямс;

19 февраля – Ред Булл;

20 февраля – Рено и Заубер;

22 февраля – Феррари и Мерседес;

23 февраля – Макларен;

25 февраля – Форс Индия;

26 февраля – Торо Россо.

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