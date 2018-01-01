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В Формуле Е не намерены расставаться с грид-герлз

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В Формуле Е продолжат практику с использованием грид-герлз.
В Формуле Е не планирую отказываться от грид-герлз
В Формуле Е не планирую отказываться от грид-герлз
Getty Images

Руководитель Формулы Е Алехандро Агаг заявил, что гоночная серия не собирается отказываться от практики использования грид-герлз:

"Грид-герлз должны быть частью автоспорта. На мой взгляд, это не самая насущная проблема сегодня. Это вообще не должно быть проблемой. Иногда мы приглашаем детей, иногда используем грид-герлз. Они же не сделали ничего плохого, это традиция автоспорта.

Я не являюсь противником концепции использования грид-герлз. Так что в Формуле Е будут грид-герлз. Может быть, не в каждой гонке, но это давняя автоспортивная традиция", – цитирует Агага autosport.

Напомним, что недавно в Формуле-1 решили отказаться от грид-герлз. С нового сезона пилотов буду сопровждать дети из юниорских картинговых соревнований. 

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Теги: автоспорт, Формула Е, грид-герлз
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