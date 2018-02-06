Известный бренд стал партнером Мерседес в Формуле-1

Томми Хилфигер будет одевать гонщиков Мерседес.

Гоночная команда Формулы-1 Мерседес заключила многолетний контракт с известным американским брендом Томми Хилфигер, который производит одежду, обувь и аксессуары.

Томми Хилфигер будет одевать гонщиков и сотрудников Мерседес с нового сезона. Компания предоставит одежду и обувь непосредственно для самих гонок, а также прочих церемоний и мероприятий. В свою очередь логотип бренда появится на гоночных болидах, экипировке и оборудовании, сообщает пресс-служба Мерседес.

Напомним, что команда Мерседес сотрудничала с немецкой компанией Хуго Босс.

Ранее сообщалось, что с нового сезона в Формуле-1 грид-герлз заменят на детей.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!