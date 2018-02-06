Известный бренд стал партнером Мерседес в Формуле-1
Гоночная команда Формулы-1 Мерседес заключила многолетний контракт с известным американским брендом Томми Хилфигер, который производит одежду, обувь и аксессуары.
Speed, it's a state of mind... and we're just getting started!!— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 6 февраля 2018 г.
Welcome to the family, @TommyHilfiger! #WhatsYourDrive pic.twitter.com/catFJG5OHw
Томми Хилфигер будет одевать гонщиков и сотрудников Мерседес с нового сезона. Компания предоставит одежду и обувь непосредственно для самих гонок, а также прочих церемоний и мероприятий. В свою очередь логотип бренда появится на гоночных болидах, экипировке и оборудовании, сообщает пресс-служба Мерседес.
Напомним, что команда Мерседес сотрудничала с немецкой компанией Хуго Босс.
Ранее сообщалось, что с нового сезона в Формуле-1 грид-герлз заменят на детей.
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