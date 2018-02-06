В Формуле-1 грид-герлз заменят на детей

В Формуле-1 гонщиков будут сопровождать дети.

С нового сезона в Формуле-1 гонщиков вместо грид-герлз будут сопровождать дети. Такую инициативу разработали новые владельцы соревнований совместно с ФИА, сообщает официальный сайт организации.

Планируется, что грид-кидс будут выбирать из юных пилотов, которые уже учавствуют в картинговых соревнованиях или юниорских сериях с помощью лотерии, а также за спортивные достижения.

Дети будут сопровождать пилотов перед гонками Гран-при Формулы 1. Также перед соревнованиями в рамках Формулы-2 и GP3. Ранее подобную практику использовали в предстартовых мероприятиях Формулы Е.

Руководство Формулы-1 считает, что подобная инициатива будет способствовать прогрессу юных пилотов:

"Для молодых гонщиков это будет выдающимся моментом: представьте, что они смогут оказаться рядом со своими кумирами, смотреть как они готовятся к гонке, быть рядом в те драгоценные минуты перед стартом. Это станет незабываемым опытом для ребят и их семей. Этот опыт может вдохновить их продолжать выступать в гонках, тренироваться и учиться, чтобы они могли мечтать о том, чтобы однажды самим оказаться в Формуле-1. Сложно придумать лучший способ вдохновить следующее поколение Ф-1", - заявил коммерческий директор соревнований Шон Братчес.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 решили отказаться от грид-кидс.

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