Формула-1 отказалась от грид-герлз

С 2018 года на стартовых решетках чемпионата мира больше не будет девушек с табличками.

Новые владельцы Формулы-1 приняли решение отказаться от грид-герлз начиная с 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

При этом, отказ относится не только к Формуле-1, но и к другим сериям, которые проходят в рамках Гран-при – то есть, к Формуле-2 и GP3.

"Практика приглашения грид-герлз десятки лет была ключевым отличием Формулы-1, однако мы считаем, что этот обычай не согласуется с ценностями нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Нам не кажется, что такая практика уместна или подходит Формуле-1 и болельщикам чемпионата", – прокомментировал решение коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес.

Напомним, в 2015 году Формула-1 уже отказывалась от грид-герлз, когда на Гран-при Монако вместо девушек с табличками на стартовой решетке стояли парни. Идея была раскритикована, и от нее отказались.

Ранее от грид-герлз отказался и чемпионат мира по гонкам на выносливость – с 2015 года девушки не выходят даже на решетку марафона "24 часа Ле-Мана".

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