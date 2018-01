Рено и Заубер объявили даты презентации новых болидов

Команды Формулы-1 Рено и Заубер объявили даты презентаций болидов на сезон-2018.

Французская конюшня представит новый RS18 20 февраля, сообщает пресс-служба Рено в Twitter.

The rumours were true... The covers will officially come off on 20 February. Tune in on the day! #RS18 #LaRS18IsComing pic.twitter.com/2oaIZFPKOP

В этот же день в онлайн-режиме состоится презентация нового болида Заубер – Alfa Romeo Sauber C37. Об этом швейцарцы также сообщили в Twitter.

CONFIRMED: The official online launch of our #C37 2018 #F1 car is set for the 20th of February. Who's excited? 😍



More details of the launch coming your way so WATCH THIS SPACE! #AlfaRomeoSauberF1Team pic.twitter.com/2m1KSY6rQo