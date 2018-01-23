Макларен заключил контракт с новым спонсором
Команда из Уокинга получила мощного партнера в преддверии сезона-2018.
Американский телеканал CNBC и команда Ф-1 Макларен заключили многолетнее партнерское соглашение.
"CNBC – это бренд мирового класса и лидер в своей индустрии, который очень подходит Макларену. Это партнерство повысит наши возможности охвата целевой аудитории из мира бизнеса и позволит продемонстрировать, что у нас и CNBC схожие ценности и качества", – цитирует Зака Брауна официальный сайт Макларен.
McLaren and @CNBC announce exciting new multi-year partnership. Find out more here: https://t.co/BHzfUkz4gN pic.twitter.com/xMu8rZcNjD— McLaren (@McLarenF1) 23 января 2018 г.
Ранее стала известна дата, когда Форс-Индия представит новое название команды.
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