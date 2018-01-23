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Макларен заключил контракт с новым спонсором

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Команда из Уокинга получила мощного партнера в преддверии сезона-2018.
Болид Макларен
Болид Макларен
Getty Images

Американский телеканал CNBC и команда Ф-1 Макларен заключили многолетнее партнерское соглашение.

"CNBC – это бренд мирового класса и лидер в своей индустрии, который очень подходит Макларену. Это партнерство повысит наши возможности охвата целевой аудитории из мира бизнеса и позволит продемонстрировать, что у нас и CNBC схожие ценности и качества", – цитирует Зака Брауна официальный сайт Макларен.

Ранее стала известна дата, когда Форс-Индия представит новое название команды.

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Теги: гонки, автоспорт, Формула-1, Макларен
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