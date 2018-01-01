Команда Ф-1 Форс Индия сменит название

Операционный директор Форс-Индии Отмар Зафнауэр заявил, что новое название команды станет известно во время презентации болида.

Операционный директор Форс-Индии Отмар Зафнауэр назвал дату, когда будет представлено новое название команды.

"Мы всегда говорили, что собираемся поменять название команды и не отказываемся от этой идеи. В наших планах представить новое название Форс-Индия во время презентации болида. Но предварительно надо получить одобрение комиссии Формулы-1", – приводит слова Зафнауэра Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Формулу-1 будут транслировать в Украине.

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