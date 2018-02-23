Переключиться на мобильную версию

Мерседес представит новый болид в один день с Феррари

Комментариев: 0
Еще три команды объявили даты презентации болидов на сезон-2018.
Мерседес объявил дату презентации нового болида
Мерседес объявил дату презентации нового болида
Getty Images

Мерседес объявил дату презентации своей новой машины, которая получит название W09.

Новинку представят 22 февраля, за три дня до начала зимних тестов. На презентации команда покажет новую раскраску и назовет новых спонсоров. В этот же день будет представлен новый болид Феррари.

Также дату презентации своего автомобиля назвала команда Макларен. Новый MCL33 будет представлен 23 февраля. Где пройдет церемония, пока не известно.

Определилась с датой и итальянская конюшня Торо Россо. Презентация STR13 пройдет за день до зимних тестов – 25 февраля – на автодроме в пригороде Барселоны, а на следующий день здесь же начнутся сами тесты.

Расписание презентаций команд Формулы-1 на сезон-2018:

22 февраля – Феррари, Мерседес
23 февраля – Макларен
25 февраля – Торо Россо

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула-1, Мерседес, Торо Россо, Макларен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь