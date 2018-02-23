Мерседес представит новый болид в один день с Феррари

Еще три команды объявили даты презентации болидов на сезон-2018.

Мерседес объявил дату презентации своей новой машины, которая получит название W09.

Новинку представят 22 февраля, за три дня до начала зимних тестов. На презентации команда покажет новую раскраску и назовет новых спонсоров. В этот же день будет представлен новый болид Феррари.

Также дату презентации своего автомобиля назвала команда Макларен. Новый MCL33 будет представлен 23 февраля. Где пройдет церемония, пока не известно.

Определилась с датой и итальянская конюшня Торо Россо. Презентация STR13 пройдет за день до зимних тестов – 25 февраля – на автодроме в пригороде Барселоны, а на следующий день здесь же начнутся сами тесты.

Расписание презентаций команд Формулы-1 на сезон-2018:

22 февраля – Феррари, Мерседес

23 февраля – Макларен

25 февраля – Торо Россо

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