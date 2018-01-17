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В Украине будут транслировать Формулу-1

Комментариев: 1
Украинский телеканал Первый автомобильный приобрел права на трансляцию этапов Формулы-1.
В Украине будут транслировать Формулу-1
Getty Images

Со следующего сезона в Украине возобновят прямые трансляции этапов Формулы-1, сообщает украинская редакция Motorsport.com.

Трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный и будут охватывать весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и сами гонки.

При этом, за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Имя комментатора пока не известно.

Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Первая трансляция запланирована на Гран-при Австралии, который стартует 23 марта

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Теги: Формула-1, онлайн трансляция, где смотреть
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Комментариев (1)
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УкраинаЦэГабон    17.01.2018, 23:40
Оценка:  0
УкраинаЦэГабон
Это правильное решение!Вымирающее стадо приматов-бандерлогов не должно протестовать.По воскресеньям оно должно смотреть как российский автогонщик Сергей Сироткин гоняется на лучших трассах мира.Плюс просмотр Гран-при России должен добавить этим вырожденцам немного оптимизма.)))))))))))))
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