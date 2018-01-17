В Украине будут транслировать Формулу-1

Украинский телеканал Первый автомобильный приобрел права на трансляцию этапов Формулы-1.

Со следующего сезона в Украине возобновят прямые трансляции этапов Формулы-1, сообщает украинская редакция Motorsport.com.

Трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный и будут охватывать весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и сами гонки.

При этом, за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Имя комментатора пока не известно.

Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Первая трансляция запланирована на Гран-при Австралии, который стартует 23 марта.