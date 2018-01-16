Пилот сходил в туалет в самолете Хэмилтона и гонщик устроил скандал

Из-за своего поступка летчик чуть не вылетел с работы.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон чуть не уволил пилота личного самолета лишь за то, что летчик воспользовался туалетом на борту, сообщает английское издание Mirror.

Издание The Sun подтверждает историю, приводя слова модели Вероники Валле, присутствовавшей при инциденте.

"Мы направлялись в Нью-Йорк. Льюис взбесился, когда обнаружил, что один из пилотов сходил по-большому в бортовом туалете. Реально разозлился и даже хотел уволить парня, повторяя "Все знают, что нельзя с**ть в моем самолете".

Также модель, побывавшая дома в Монако у 33-летнего гонщика, рассказала о реакции хозяина на использование туалета вне крыла для гостей.

"Казалось, он хотел наорать и на меня тоже, но в конце концов просто сказал "Ты знаешь, что не должна была ходить сюда". Еще он добавил, что мне следовало пользоваться исключительно туалетом в крыле гостей. И это было ужасно странно".

Ранее сообщалось, что Хэмилтон удалил все публикации из Instagram.

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