Умер легендарный гонщик, основавший традицию обливаться шампанским на подиуме

Знаменитый гонщик Дэн Герни скончался от осложнений после пневмонии.

Американская легенда автоспорта Дэн Герни скончался в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких, сообщает Autosport.

За свою карьеру Герни побеждал в гонках Формулы-1, IndyCar и NASCAR, а также выиграл "24 часа Ле-Мана".

Считается, что именно после победы Герни в Ле-Мане в 1967 году началась традиция обливать победителей шампанским на церемониях награждения в автогонках. В ходе карьеры в IndyCar он создал аэродинамическое устройство, которое получило название закрылок Герни (также известное, как концевая кромка). А в Формуле-1 он первым стал использовать закрытый шлем.

Кроме того, Герни руководил собственной командой (All American Racers) и самостоятельно проектировал для нее гоночную технику.

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