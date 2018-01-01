L'Equipe: Кубице предложат роль резервного пилота Уильямса

Команда Уильямс сделала предложение Роберту Кубице.

Роберт Кубица все еще имеет шанс попасть в Уильямс.

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о подписании контракта с Сергеем Сироткиным в качестве боевого пилота, который выиграл конкуренцию за это место у поляка.

Невзирая на этот факт, британская команда Формулы-1 предложила гонщику роль резервного пилота, сообщает L'Equipe. При этом он также получит возможность принять участие в нескольких сессиях на пятничных тестах в ходе сезона.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Кубица предлагал Уильямс миллион долларов за каждую гонку в Формуле-1 в 2018 году.