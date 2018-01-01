Картинговый трек Шумахера закроют из-за добычи угля

Новую трассу в другом месте строить не планируют.

Знаменитый картинговый трек Михаэля Шумахера в Керпене, вероятнее всего, закроется, сообщает Express.de.

Сообщается, что участок, на котором трек располагается, отдан немецкой компании RWE под добычу угля с 2020 года.

"Не будет новой трассы для картинга. Совместный поиск нового места с RWE ни к чему не привёл. Это огромное разочарование. Традиции и успешное продвижение молодежи умирают здесь одновременно", — отметил брат Михаэля Ральф Шумахер.