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Уорвик: Сильверстоун может исчезнуть из календаря Ф-1

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Легендарный автодром может покинуть календарь королевских автогонок.
Дерек Уорвик
Дерек Уорвик
Getty Images

Бывший президент BRDC Дерек Уорвик говорит, что Сильверстоуну нужен новый контракт с владельцами Формулы-1, в противном случае легендарный автодром может покинуть календарь королевских автогонок. 

"Гран-при слишком дорогой, мы теряем деньги, поэтому мы активировали пункт о перерыве. Британия – это дом автоспорта, но значит ли это, что в календаре всегда будет Гран-при Великобритании? Вовсе нет. 

Конечно, мы хотим проводить Гран-при Великобритании и сохранить его в Сильверстоуне. Но мы хотим. Чтобы он был доступен, чтобы мы могли заработать достаточно денег для реинвестирования в трассу. С текущей сделкой мы не можем это сделать", – цитирует Уорвика Jersey Evening Post.

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Теги: Сильверстоун, Формула-1, автоспорт
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