Уорвик: Сильверстоун может исчезнуть из календаря Ф-1

Легендарный автодром может покинуть календарь королевских автогонок.

Бывший президент BRDC Дерек Уорвик говорит, что Сильверстоуну нужен новый контракт с владельцами Формулы-1, в противном случае легендарный автодром может покинуть календарь королевских автогонок.

"Гран-при слишком дорогой, мы теряем деньги, поэтому мы активировали пункт о перерыве. Британия – это дом автоспорта, но значит ли это, что в календаре всегда будет Гран-при Великобритании? Вовсе нет.

Конечно, мы хотим проводить Гран-при Великобритании и сохранить его в Сильверстоуне. Но мы хотим. Чтобы он был доступен, чтобы мы могли заработать достаточно денег для реинвестирования в трассу. С текущей сделкой мы не можем это сделать", – цитирует Уорвика Jersey Evening Post.