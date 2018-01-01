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Уильямс близок к подписанию контракта с Сироткиным

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Формула-1 может пополниться очередным российским гонщиком.
Сергей Сироткин
Сергей Сироткин
Getty Images

Сергей Сироткин в ближайшее время подпишет контракт с Уильямсом, сообщает Motorsport.

На следующей неделе команда официально объявит о заключении соглашения с российским гонщиком. Он станет партнером Лэнса Стролла на сезон-2018 с возможностью продления на 2019 год.

В случае, если это окажется правдой, то станет известен полный список участников следующего чемпионата.

Ранее руководитель Рено заявил, что Сироткин заслужил свое место в Формуле-1.

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Теги: гонки, автоспорт, Формула-1, Уильямс, Сергей Сироткин
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