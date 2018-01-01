Уильямс близок к подписанию контракта с Сироткиным

Формула-1 может пополниться очередным российским гонщиком.

Сергей Сироткин в ближайшее время подпишет контракт с Уильямсом, сообщает Motorsport.

На следующей неделе команда официально объявит о заключении соглашения с российским гонщиком. Он станет партнером Лэнса Стролла на сезон-2018 с возможностью продления на 2019 год.

В случае, если это окажется правдой, то станет известен полный список участников следующего чемпионата.

Ранее руководитель Рено заявил, что Сироткин заслужил свое место в Формуле-1.