Алонсо: Я нацелен завоевать третий чемпионский титул в Формуле-1

Фернандо Алонсо рассказал о планах на ближайшее будущее.

Пилот Макларена Фернандо Алонсо по-прежнему считает Формулу-1 своим приоритетом, несмотря на участие в гонках различных серий.

"Конечно, мой приоритет это Формула-1. Я нацелен завоевать третий титул чемпиона мира. Уверен, что в этом году у Макларена будет хорошая возможность показать себя. С двигателем Рено у нас будет шанс бороться за первые места.

Мои приготовления к сезону в первую очередь направлены на Формулу-1, вместе с тем я рассматриваю возможность участия в нескольких классических гонках, которые не пересекаются с календарем Ф-1", – цитирует Алонсо Speedweek.

Напомним, в прошлом году Алонсо попробовал свои силы в Инди-500, а теперь собрался участвовать в 24 часах Дайтоны.