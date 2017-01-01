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Алонсо: Я нацелен завоевать третий чемпионский титул в Формуле-1

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Фернандо Алонсо рассказал о планах на ближайшее будущее.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Пилот Макларена Фернандо Алонсо по-прежнему считает Формулу-1 своим приоритетом, несмотря на участие в гонках различных серий.

"Конечно, мой приоритет это Формула-1. Я нацелен завоевать третий титул чемпиона мира. Уверен, что в этом году у Макларена будет хорошая возможность показать себя. С двигателем Рено у нас будет шанс бороться за первые места.

Мои приготовления к сезону в первую очередь направлены на Формулу-1, вместе с тем я рассматриваю возможность участия в нескольких классических гонках, которые не пересекаются с календарем Ф-1", – цитирует Алонсо Speedweek.

Напомним, в прошлом году Алонсо попробовал свои силы в Инди-500, а теперь собрался участвовать в 24 часах Дайтоны.

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Теги: Формула-1, Фернандо Алонсо
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