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Гасли: В Формулу-1 можно пробиться и без денег

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Французский гонщик считает, что в Ф-1 можно попасть и без большой спонсорской поддержки.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот Торо Россо Пьер Гасли готовится провести свой первый полный сезон в Формуле-1. Молодой француз доволен тем, что ему удалось пробиться в серию, не имея большого бюджета.

"Все мы знаем, что скорость не всегда играет решающую роль. Нужно иметь сильную поддержку.

У меня не было никакого менеджера, так что я оставался абсолютно один и сражался с большими рыбами паддока, пытаясь добыть себе место. И я очень счастлив, что мне удалось попасть в Ф-1 без какого-либо менеджера и не заплатив за это.

Потому что сейчас сделать подобное довольно сложно. Очень хорошо, что молодые пилоты могут увидеть, что это еще возможно. Дело не только в деньгах, возможно пробиться и без них", – цитирует Гасли Motorsport.

Ранее Пьер Гасли раскритиковал систему штрафов в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Торо Россо, Пьер Гасли
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