Риккардо: Ферстаппен очень повзрослел, как на трассе, так и вне ее

Австралийский гонщик Ред Булл прокомментировал противостояние с партнером по команде.

Пилот Ред Булл австралиец Даниэль Риккардо считает, что несмотря на все проблемы, их отношения с партнером по команде голландцем Максом Ферстаппеном остаются хорошими.

"Наши с ним отношения достигли точки кипения в Будапеште. Это было испытанием. К счастью, Макс справился с этим и извинился. Он сделал то, что и должен был. Я чувствую, что между нами есть уважение друг к другу. Макс очень повзрослел в минувшем сезоне, как на трассе, так и вне ее. Он стал более уважительным к соперникам.

Если мы с ним будем бороться за первые места, то мы решим эту проблему. Но это приятные заботы. Я предпочту немного напряженные отношения и борьбу за титул, чем безоблачную атмосферу и спор за шестое место.

Не думаю, что наши с ним отношения когда-либо напомнят о соперничестве Хэмилтона и Росберга. Это была особенная ситуация. Такое станет возможным лишь в том случае, если мы с Максом потеряем уважение друг к другу. Я признаю, что Макс был лучше меня в тех гонках, которые ему удалось выиграть. Проблемы бы начались, если бы я стал говорить, что команда ему дает лучший двигатель. Нужно признавать, что кто-то был лучше тебя и пытаться сделать так, чтобы такая ситуация не повторялась", – цитирует Риккардо Autosport.

Ранее Риккардо заявил, что команда плохо начала предыдущий сезон.