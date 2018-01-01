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Гасли: Штрафы – один из дер*мовых аспектов Формулы-1

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Пилоту Торо Россо не нравится, что штрафы в Формуле-1 сильно влияют на стартовые позиции в гонках.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот Торо Россо Пьер Гасли не испытывает особого желания критиковать существующее положение вещей в Формуле-1, вместе с тем он признает, что нынешний регламент чемпионата в вопросах штрафов за перерасход компонентов двигателей неприемлем.

"Я не хочу критиковать Формулу-1. Мне кажется, что людей, которые говорят плохо о нашем чемпионате и без того много. Это отличная серия с великолепными машинами, и люди должны смотреть на все это более позитивно.

Но я должен признать, что ситуация со штрафами в Формуле-1 определенно дер*мовая. Стартовать хочется с той позиции, на которой ты завершил квалификацию. У нас же все выглядит как соревнование пилотов со штрафами. В этом нет ничего привлекательного и интересного, особенно если вспомнить мою ситуацию в Мексике. Я просто смотрел, как выступают другие, после чего стартовал с последнего места. Надеюсь, что это поменяется. Хотя не жду этого в следующем году.

Все пилоты согласны, что это немного скучно, ведь мы ничего не можем поделать с этими штрафами. Это проблема двигателей и производителей, но штрафы получаем мы", – цитирует француза Motorsport.

Ранее сообщалось, что Ред Булл новый сезон Формулы-1 начнет с новым логотипом.

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Теги: Пьер Гасли, Торо Россо, штрафы, Формула-1, автоспорт, гонки
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