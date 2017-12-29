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Алонсо вспомнил противостояние с Шумахером в годовщину травмы немца

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Испанский пилот рассказал, о противостоянии за титул чемпиона в 2006 году.
Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер
Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер
Getty Images

В четырехлетнюю годовщину травмы Михаэля Шумахера, испанец Фернандо Алонсо вспомнил о том, как боролся с немцем за титул в 2006 году.

"Шумахер был жестким соперником – это первое, что вспоминается. Он был очень быстрым и устрашал временами прохождения круга. 

А еще он удивлял тем, что ехал быстрее, чем все ожидали, даже в некоторых гонках в 2006-м, когда шины Бриджстоун и Мишлен по-разному вели себя от трассы к трассе. 

Например, на некоторых автодромах Мишлен позволял ехать быстрее, и по пятницам Шумахер не выглядел конкурентоспособным, однако уже в субботу становился вторым – он был невероятным, сверхбыстрым, жестким конкурентом и по-настоящему великим гонщиком", – приводит слова Алонсо AS.

Напомним, что в 2013 году Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Недавно менеджер бывшего гонщика Формулы-1 Сабине Кем заявила, что продолжает проходить реабилитацию.

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Теги: гонки, автоспорт, Формула-1, Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер
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