Алонсо вспомнил противостояние с Шумахером в годовщину травмы немца

Испанский пилот рассказал, о противостоянии за титул чемпиона в 2006 году.

В четырехлетнюю годовщину травмы Михаэля Шумахера, испанец Фернандо Алонсо вспомнил о том, как боролся с немцем за титул в 2006 году.

"Шумахер был жестким соперником – это первое, что вспоминается. Он был очень быстрым и устрашал временами прохождения круга.

А еще он удивлял тем, что ехал быстрее, чем все ожидали, даже в некоторых гонках в 2006-м, когда шины Бриджстоун и Мишлен по-разному вели себя от трассы к трассе.

Например, на некоторых автодромах Мишлен позволял ехать быстрее, и по пятницам Шумахер не выглядел конкурентоспособным, однако уже в субботу становился вторым – он был невероятным, сверхбыстрым, жестким конкурентом и по-настоящему великим гонщиком", – приводит слова Алонсо AS.

Напомним, что в 2013 году Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Недавно менеджер бывшего гонщика Формулы-1 Сабине Кем заявила, что продолжает проходить реабилитацию.

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