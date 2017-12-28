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Райкконен завел профиль в Instagram, создав фурор за полдня

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Пилот Феррари зарегистрировался в социальной сети Instagram.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Финский гонщик Кими Райкконен создал персональную страницу в социальной сети Instagram, подписав ее следующим образом: kimimatiasraikkonen.

В подтверждение того, что его аккаунт настоящий, пилот Феррари записал первое видео.

"Привет всем. На сей раз я не знаю, что делаю. Посмотрим, что из этого получится. Это мой Instagram, посмотрим, захотите ли вы меня зафолловить. Чао", – сказал спортсмен.

Спустя всего 12 часов на его аккаунт подписались 129 тысяч пользователей, а под коротким роликом появилось более шести тысяч комментариев.

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Теги: Формула-1, Феррари, Кими Райкконен, социальные сети, Instagram
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