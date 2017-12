Хэмилтон отчитал племянника, нарядившегося принцессой на Рождество

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опубликовал в своем Instagram видео, в котором он разговаривает со своим племянником.

"Я сейчас очень расстроен. Взгляните на моего племянника. Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!" – обратился к мальчику Хэмилтон.

Oh dear Lewis. You’ve just opened a can of worms... pic.twitter.com/fpsiNeOZrd