Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон отчитал племянника, нарядившегося принцессой на Рождество

Комментариев: 1
Льюис Хэмилтон пристыдил племянника за надетое платье, за что подвергся жесткой критике.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опубликовал в своем Instagram видео, в котором он разговаривает со своим племянником.

"Я сейчас очень расстроен. Взгляните на моего племянника. Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!" – обратился к мальчику Хэмилтон.

Многие пользователи соцсетей посчитали поведение британца неприемлимым и высказали мнение, что ему не следовало стыдить мальчика за желание надеть платье.

Ранее сообщалось, что пилоты Формулы-1 сыграли в "секретного Санту".

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
КузьмаАгапов    26.12.2017, 21:15
Оценка:  0
КузьмаАгапов
Значит Льюис и сам не против приодеть бабье нижнее бельишко,раз устроил такой срач кирпичами...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь