Хэмилтон отчитал племянника, нарядившегося принцессой на Рождество

Льюис Хэмилтон пристыдил племянника за надетое платье, за что подвергся жесткой критике.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опубликовал в своем Instagram видео, в котором он разговаривает со своим племянником.

"Я сейчас очень расстроен. Взгляните на моего племянника. Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!" – обратился к мальчику Хэмилтон.

Oh dear Lewis. You’ve just opened a can of worms... pic.twitter.com/fpsiNeOZrd — Nabeela (@JustNabz) 25 декабря 2017 г.

Многие пользователи соцсетей посчитали поведение британца неприемлимым и высказали мнение, что ему не следовало стыдить мальчика за желание надеть платье.

Ранее сообщалось, что пилоты Формулы-1 сыграли в "секретного Санту".