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Масса: Формула-1 наконец покончила с тенденцией болидов "для бабушек"

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Бразильский автогонщик Фелипе Масса позитивно отозвался о болидах нового поколения, которые уже не напоминают ему машины "для бабушек".
Фелипе Масса
Фелипе Масса
Getty Images

"Определенно этот автомобиль я запомню как машину, на которой было приятно ездить. Когда ты им просто управляешь, то испытываешь приятные ощущения как пилот с точки зрения ощущения на себе перегрузок. Думаю, для того чтобы проехать идеальный круг на этих болидах, нужно быть стоящим пилотом. Это не то же самое, что прежде, когда тебе нужно было ехать, как бабушка. Теперь нужно ездить, как гонщик.

Возможно, это напоминает болиды 2006, 2007 и 2008 годов или даже те, что были еще раньше. Есть машина, готовая принять все, так что гонщику нужно по-настоящему рисковать, пилотировать должным образом и ехать агрессивно", – приводит слова Фелипе Массу Motorsport.

Ранее бразильский пилот Формулы-1 заявил, что не хочет жить на родине.

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Теги: Формула-1, Фелипе Масса, болид
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