Секретный Санта: гонщики Формулы-1 сделали друг другу подарки

Рождество уже совсем скоро, а значит – пришла пора делать подарки.

Пилоты Формулы-1 обменялись рождественскими подарками еще во время заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби. Однако соответствующее видео появилось на официальном You-Tube канале Ф-1 только сейчас.

Гонщики сыграли в "секретного Санту": сделали друг другу подарки анонимно, и лишь распаковав их, узнали, кто был отправителем.

Льюис Хэмилтон получил рождественский наряд и миску со стразами для своей собаки, Фернандо Алонсо обрадовался носкам, а завершившему карьеру Фелипе Массе досталась книга для пенсионеров, трубка и тапки.

Стоит отметить, что не всем пилотам сюрпризы пришлись по душе: Валттери Боттас сразу выбросил то, что получил.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун выпустил свою традиционную рождественскую открытку.