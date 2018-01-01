Формула-1: календарь на сезон-2018
Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2018 год.
Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила календарь чемпионата мира по Формуле-1 на 2018 год.
Сезон-2018 будет представлен 21 этапом, а его главными особенностями стали возвращение Гран-при Франции, переезд Гран-при России с весны на осень, а Гран-при Азербайджана с лета на весну, а также проведение трех летних гонок в течение трех уик-эндов подряд.
Формула-1. Календарь на сезон-2018
|Дата
|Страна
|Место
|25 марта
|Австралия
|Мельбурн
|8 апреля
|Бахрейн
|Сахир
|15 апреля
|Китай
|Шанхай
|29 апреля
|Азербайджан
|Баку
|13 мая
|Испания
|Барселона
|27 мая
|Монако
|Монте-Карло
|10 июня
|Канада
|Монреаль
|24 июня
|Франция
|Ле-Кастелле
|1 июля
|Австрия
|Шпильберг
|8 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|22 июля
|Германия
|Хоккенхайм
|29 июля
|Венгрия
|Будапешт
|26 августа
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|2 сентября
|Италия
|Монца
|16 сентября
|Сингапур
|Сингапур
|30 сентября
|Россия
|Сочи
|7 октября
|Япония
|Сузука
|21 октября
|США
|Остин
|28 октября
|Мексика
|Мехико
|11 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|25 ноября
|ОАЭ
|Абу-Даби
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