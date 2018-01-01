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Формула-1: календарь на сезон-2018

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Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2018 год.
Формула-1: календарь на сезон-2018
Формула-1: календарь на сезон-2018
Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила календарь чемпионата мира по Формуле-1 на 2018 год.

Сезон-2018 будет представлен 21 этапом, а его главными особенностями стали возвращение Гран-при Франции, переезд Гран-при России с весны на осень, а Гран-при Азербайджана с лета на весну, а также проведение трех летних гонок в течение трех уик-эндов подряд.

Формула-1. Календарь на сезон-2018

ДатаСтранаМесто
25 мартаАвстралияМельбурн
8 апреляБахрейнСахир
15 апреляКитайШанхай
29 апреляАзербайджанБаку
13 маяИспанияБарселона
27 маяМонакоМонте-Карло
10 июняКанадаМонреаль
24 июняФранцияЛе-Кастелле
1 июляАвстрияШпильберг
8 июляВеликобританияСильверстоун
22 июляГерманияХоккенхайм
29 июляВенгрияБудапешт
26 августаБельгияСпа-Франкоршам
2 сентябряИталияМонца
16 сентябряСингапурСингапур
30 сентябряРоссияСочи
7 октябряЯпонияСузука
21 октябряСШАОстин
28 октябряМексикаМехико
11 ноябряБразилияСан-Паулу
25 ноябряОАЭАбу-Даби
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Теги: календарь, Гран-при, Формула-1
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