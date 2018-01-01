Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2018 год.

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила календарь чемпионата мира по Формуле-1 на 2018 год.

Сезон-2018 будет представлен 21 этапом, а его главными особенностями стали возвращение Гран-при Франции, переезд Гран-при России с весны на осень, а Гран-при Азербайджана с лета на весну, а также проведение трех летних гонок в течение трех уик-эндов подряд.

Формула-1. Календарь на сезон-2018